اتحاد الكرة العراقي: نتفاوض حالياً مع عموتة لتدريب «أسود الرافدين»

أكد اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، تفاوضه حالياً مع المغربي حسين عموته لتدريب المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن الحسم قد يتم خلال ساعات أو تتحول المفاوضات لمدرب آخر.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد عضو اتحاد الكرة محمد ناصر في مؤتمر صحفي أن "الاتحاد يتفاوض حالياً مع عموته وينتظر منه حسم موقفه، وفي حال عدم الحسم سنتجه لخطة بديلة نحو مدرب آخر".

وأضاف "الاتحاد وقع اختياره على عموتة لخبرته بالمنتخبات الآسيوية خصوصاً أنه كان يدرب المنتخب الأردني الشقيق".

وعن الأسماء التي تداولتها وسائل إعلام قال ناصر أن "الاتحاد لم يتفاوض مع عدنان حمد أو جمال بلماضي، وتفاوضه اقتصر فقط على حسين عموتة".