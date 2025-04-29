روديجر مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة في ركبته

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء خضوع مدافعه أنطونيو روديجر لجراحة في ركبته دون تحديد موعد عودته للملاعب.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت "خضع أنطونيو روديجر اليوم لعملية جراحية لعلاج تمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى. أجرى العملية الدكتور مانويل ليس تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد. وسيبدأ روديجر مرحلة التعافي قريبا".

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الدولي الألماني روديجر (32 عاما) سيغيب عن الملاعب نحو شهرين مما يعني نهاية موسمه.

وخسر ريال مدريد 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت الماضي.

وتلقى المدافع الألماني بطاقة حمراء مباشرة رغم جلوسه على مقاعد البدلاء بسبب احتجاجه ضد أحد قرارات الحكم واضطر زملاؤه في الفريق وطاقم التدريب للتدخل لمنعه من اقتحام الملعب وإلقاء أكياس الثلج على الحكم.

وقد يتعرض روديجر، الذي اعتذر عن هذا التصرف، للإيقاف لمدة تتراوح من أربع إلى 12 مباراة.

ويتأخر ريال مدريد بفارق أربع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري بعد 33 مباراة وقبل نهاية الموسم بخمس مباريات.

والدوري هو فرصة ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا العام الماضي، الوحيدة لتحقيق لقب هذا الموسم بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال في دور الثمانية وخسارة نهائي الكأس المحلية أمام برشلونة.