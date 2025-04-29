هدف خرافي يتسبب في تأجيل امتحان الجغرافيا لنجم ريفر بليت (فيديو)

لم يكمل فرانكو ماستانتونو تحضيراته لخوض امتحان في مادة الجغرافيا، ليشارك في مباراة "ديربي" الأرجنتين ويسجل هدفاً مذهلاً من ركلة حرة قادت ريفر بليت للفوز 2-1 على غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

نشر ريفر بليت على منصة إكس صورة لماستانتونو (17 عاماً)، الذي ربطته تكهنات باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وهو يسدد الكرة من مسافة 30 متراً تقريباً وكتب تحتها "الاستعداد لامتحان الجغرافيا".

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن ماستانتونو كان سيخوض امتحانه في يوم المباراة، وكان قلقاً من عدم حصوله على ما يكفي من وقت للمراجعة، لذلك اتصل مدرب ريفر بليت مارسيلو غاياردو بمدرسته لطلب تأجيل الامتحان وهو ما تم الموافقة عليه.