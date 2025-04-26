انسحاب ريال مدريد من "الكلاسيكو" يكبده 4 عقوبات صارمة

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن الجدل يتواصل حول مصير مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد، ترفض المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا، اعتراضاً على تصريحات حكام المواجهة.

وأوضحت أن إدارة "الملكي"، قد طلبت من الاتحاد الإسباني، تغيير طاقم التحكيم، والتحقيق معهم بعد تصريحاتهم في المؤتمر الصحافي للمباراة الجمعة.

وكان حكم المباراة ريكاردو دي بورجوس قد بكى في المؤتمر الصحفي بسبب الاتهامات التي وجهتها له قناة ريال مدريد، كما أكد حكم الفيديو المساعد بابلو جونزاليس فويرتيس أن التحكيم الإسباني بين الأفضل في العالم.

وكشفت صحيفة "ريليفو" عن عقوبات صارمة سيتكبدها ريال مدريد إذا تمسك بتنفيذه تهديده بالانسحاب من المباراة كالتالي:

1. الإقصاء من البطولة

يتم استبعاد النادي فورًا من النسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا، وسيتم تأجيل النهائي ويشارك ريال سوسييداد بدلاً من ريال مدريد، على أن يتم تحديده في وقت لاحق.

2. حرمان من المشاركة في النسخ القادمة

يمكن أن يُعاقب النادي بالحرمان من المشاركة في كأس الملك لمدة تتراوح بين 1 إلى 3 مواسم، خاصة إن لم يكن الانسحاب مبرراً.

3. غرامة مالية

فرض غرامة مالية تتراوح عادة بين 3,006 يورو إلى 9,015 يورو، وقد تزيد في حالات الأندية الكبرى بسبب "الأثر السلبي على صورة البطولة".

4. عقوبات انضباطية إضافية

إمكانية فرض عقوبات على مسؤولي النادي (رئيس، مدير رياضي، مدرب) إذا ثبتت مسؤوليتهم عن قرار الانسحاب.