موعد "كلاسيكو إسبانيا" بين برشلونة وريال مدريد في نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار السبت صوب "كلاسيكو إسبانيا" الذي يجمع برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقام المباراة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، في مواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يحلم «البلوغرانا» بتحقيق «رباعية» تاريخية قد تزلزل عرش المدرب كارلو أنشيلوتي مع «الميرنغي».

ويعيش المدرب الإيطالي أسوأ فتراته مع ريال مدريد الذي يتولى تدريبه منذ يوليو 2021، ويمتد عقده حتى يونيو 2026، في ولاية ثانية، بعدما قاد الفريق في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2015، حيث إن الخسارة أمام المنافس التقليدي في النهائي اليوم تفتح الباب أمام الرحيل الفوري لأنشيلوتي.

القنوات الناقلة

قناة SSC السعودية

التوقيت

تقام المباراة الساعة 12 ليلاً بتوقيت الإمارات.