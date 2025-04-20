أوزبكستان تفوز على السعودية بثنائية وتتوج بلقب أمم آسيا للناشئين

توج منتخب أوزبكستان بلقب كأس أمم آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 2 - صفر على نظيره السعودي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح موخاميد خاكيموف التسجيل في الدقيقة 51، فيما أضاف زميله صدرالدين حسنوف الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وسبق لمنتخب أوزبكستان، الذي سجل ظهوره الثالث في المباريات النهائية للبطولة القارية، التتويج باللقب عام 2012 في إيران، في حين كان المنتخب السعودي يأمل في حمل الكأس للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 1985 و1988.

يذكر أن المنتخبين كانا ضمن 8 ممثلين للقارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم للناشئين بالإضافة إلى قطر، التي تستضيف المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.