إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات

أُوقف السباح التونسي أحمد الحفناوي الفائز بذهبية سباق 400 م حرة في أولمبياد طوكيو 2020، لمدة 21 شهرا بسبب اخفاقه في الامتثال ثلاث مرات في تقديم معلومات عن مكان تواجده للخضوع للاختبار الفجائي خارج المنافسة لمكافحة المنشطات، حسب ما أعلنت وحدة النزاهة التابعة للرياضات المائية.

وكتبت وحدة النزاهة عبر موقعها الرسمي: «أقرّ الحفناوي بارتكاب ثلاث مخالفات تتعلق بمكان تواجده خلال فترة 12 شهرا، في انتهاك للمادة 2.4 من قواعد مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي للسباحة، ووافق على عقوبة لمدة 21 شهرا».

ويتعيّن على الرياضيين إدخال موقعهم عبر احدى المنصات ضمن برنامج خاص بهدف الخضوع لاختبارات غير معلنة، وذلك في إطار مكافحة المنشطات.

ودخل الإيقاف حيّز التنفيذ في 11 أبريل 2024، حيث سيُصار الى شطب جميع نتائج السباح التونسي مذاك، على أن تنتهي العقوبة في 10 يناير 2026.

وانسحب الحفناوي، صاحب ذهبية 400 م حرة في أولمبياد طوكيو الذي أقيم عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، من ألعاب باريس الصيف الماضي. كما فاز بسباقي 800 م و1500 م في بطولة العالم في مدينة فوكوكا اليابانية عام 2023.