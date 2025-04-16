وفاة مهاجم منتخب الغابون بعد سقوطه من الطابق الـ11

توفي المهاجم الدولي الغابوني آرون بوبيندزا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 28 عاما، إثر سقوطه من الطابق الـ11 في مبنى بالصين، وفقاً لما أفاد الاتحاد الوطني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الغابوني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع «أكس»: «توفي اللاعب الدولي الغابوني إثر سقوطه من الطابق الـ11 في المبنى الذي كان يسكنه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانغ أف سي».

وتابع «يتقدم الاتحاد الوطني لكرة القدم وجميع أفراد أسرة كرة القدم الغابونية بأحر التعازي لعائلته».

وأفادت قناة الغابون 24 «في حين أن الظروف الدقيقة لهذه المأساة لا تزال غير واضحة»، إلّا أن التحقيق جارٍ «للكشف عن الحقائق».

وُلد بوبيندزا في مواندا، وانضم إلى بوردو الفرنسي في عام 2016، وتنقل بين عدة أندية فرنسية على سبيل الإعارة. في عام 2020، وقّع مع هاتاي سبور التركي، وتوّج هدفا للدوري في موسم 2020-2021 قبل أن ينتقل إلى العربي الذي فاز معه بكأس الاتحاد القطري، ثم الشباب السعودي. خاض أيضا تجربة في الدوري الاميركي مع سينسيناتي ورابيد بوخارست الروماني قبل انتقاله إلى الصين في يناير.