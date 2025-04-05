الجواد الإماراتي "دارك سيفرون" يفوز بلقب "دبي جولدن شاهين"

فاز الجواد الإماراتي "دارك سيفرون" بالشوط السادس "دبي جولدن شاهين" من كأس دبي العالمي.



ويمتد الشوط السادس على مسافة 1200 متر رملي، وبمشاركة 12 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى"

وتبلغ جوائز "دبي جولدن شاهين" 2 مليون دولار أميركي.

ونجح "دارك سيفرون"، المملوك لسلطان علي، وتحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، في حسم السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والذي بلغت قيمة جوائزه الإجمالية مليوني دولار برعاية "نخيل"، بمشاركة 12 جواداً.

وحقق "دارك سيفرون" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كان آخر المرشحين وقطع المسافة في زمن قدره 1:11:41 دقيقة، ليتصدر الشوط ويحصد جائزة مالية قيمتها مليون و160 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد البريطاني "ناكاتومي"، المملوك لفترياني هاي وقطر للسباقات، بإشراف المدرب ويسلي وارد وقيادة الفارس إميسايل جراميللو، محققاً جائزة قدرها 400 ألف دولار، بينما حل في المركز الثالث الجواد الروسي "توز" المملوك لإسطبل داكي، تحت إشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، ونال 200 ألف دولار.

وأعرب الفارس كونور بيسلي المتوج على صهوة الجواد الإماراتي "دارك سيفرون" عن سعادته بالفوز بلقب الشوط السادس من كأس دبي العالمي " دبي جولدن شاهين"، مؤكدا أن هذا الفوز هو الأروع في مسيرته.

وقال في تصريح عقب ختام منافسات الشوط،: "سعيد بإهداء الإمارات هذا اللقب الكبير في كأس دبي العالمي، الترشيحات كما علمت لم تكن في صالحنا، لكن العزيمة والإصرار على الفوز كان الهدف منذ البداية وقد حققت ذلك".