الجواد الياباني "أدماير دايتونا" يقتنص لقب شوط "داربي الإمارات"

فاز الجواد الياباني أدماير دايتونا بالشوط الخامس "داربي الإمارات" من كأس دبي العالمي.



ويمتد الشوط الخامس على مسافة 1900 متر رملي، وبمشاركة 9 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الثانية"

وتبلغ جوائز "داربي الإمارات" مليون دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط الخامس:

المركز الأول: أدماير دايتونا - اليابان