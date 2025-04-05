الفرس "بيليفينغ " تُتوج بلقب "القوز سبرنت"

فازت الفرس الآيرلندية "بيليفينغ" بالشوط الرابع "القوز سبرنت" ضمن " الفئة الأولى" من كأس دبي العالمي.

ويمتد الشوط الرابع على مسافة 1200 متر عشبي، وبمشاركة 11 من الخيول المهجنة الأصيلة من "الفئة الأولى"، وتبلغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط الرابع:

المركز الأول: بيليفينغ - آيرلندا