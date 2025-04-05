"راغينغ تورنت" يحصد لقب "جودلفين مايل" في كأس دبي العالمي

فاز الجواد الأميركي راغينغ تورنت بالشوط الثالث "جودلفين مايل" من" الفئة الثانية" في كأس دبي العالمي للعام 2025.

ويمتد الشوط الثالث على مسافة 1600 متر رملي، وتبلغ جوائزه مليون دولار أميركي.



وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة حول العالم ، تتنافس في 9 أشواط، حيث يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفيما يلي ترتيب الشوط الثالث:

المركز الأول: راغينغ تورنت - أمريكا