محكمة إسبانية تُبطِل إدانة داني ألفيش بتهمة الاغتصاب

أبطلت محكمة الاستئناف في برشلونة إدانة نجم نادي برشلونة السابق لكرة القدم البرازيلي داني ألفيش بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة اغتصاب شابة عام 2022 في ملهى ليلي، وفق ما أعلنت الجمعة.

وبررت المحكمة في بيان صحافي قرارها بأن إدانة الدولي البرازيلي السابق الذي صدر بحقه الحكم في فبراير 2024، "اتسمت بسلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه".