محاكمة أنشيلوتي تبدأ الأربعاء المقبل بتهمة التهرب الضريبي

تصدر المحكمة العليا في العاصمة الإسبانية الأربعاء والخميس المقبلين حكمها بحق المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلونتي المتهم بالتهرب الضريبي، وذلك وفق ما أعلنت الجمعة.

ووفق المتحدث باسم المحكمة العليا، يتوجب على المدرب الإيطالي حضور جلسة المحاكمة.

قال أنشيلوتي (65 عاما) خلال مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة فريقه أمام ليغانيس «ليس هذا هو المكان المناسب لمناقشة هذه المسألة، ولكن في الحقيقة عليّ المثول أمام القاضي الأسبوع المقبل. صدر الحكم بالفعل، والآن هناك استئناف من النيابة العامة».

وأضاف «لديّ ثقة بالقانون والنظام القضائي، ولست قلقا. بالطبع، يزعجني قليلا اعتباري متورطا في الاحتيال، لكنني سأدلي بشهادتي مع الكثير من الأمل».

وطالبت النيابة العامة الإسبانية العام الماضي بسجن أنشيلوتي أربعة أعوام وتسعة أشهر بتهمة التهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاثة اعوام من التحقيق.

وأوضح الادعاء في بيانه «رغم اعلانه انه خاضع ضريبيا في إسبانيا وأن مقرّ اقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد» وليس إيرادات حقوق صورته«.

وأضافت»هذا الإغفال كان طوعيا ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات «المعقّدة» و«المربكة» للتلاعب في حقوق صورته«.

وتابعت انه نقل حقوق صورته لكيانات»غير نشطة واقعيا«، مقرّها خارج إسبانيا، بغية»التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا.