استقالة رئيسة اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030 لسبب خطير!

قدمت رئيسة اللجنة المنظمة في إسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم استقالتها الأربعاء بعد اتهامها بالتلاعب بمعايير اختيار المدن المضيفة لصالح مدينة سان سيباستيان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

وقدمت ماريا تاتو استقالتها للاتحاد الإسباني للعبة عقب تقرير نشرته صحيفة "أل موندو" التي كشفت بأن التصنيف المطلوب لاختيار المواقع المضيفة لمونديال 2030 الذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب، تم تغييره لصالح ملعب أنويتا في سان سيباستيان على حساب بالايدوس في فيغو.

وانتقد عمدة فيغو، أبيل كاباييرو، على منصة "اكس" هذا الأسبوع العملية قائلا "في 25 يونيو 2024، كانت مدينة بالايدوس من بين 11 موقعا (في إسبانيا)، ولكن في 27 يونيو تم تعديل القائمة".

وأردف "هذا أمر خطير للغاية، نطالبهم بأن يشرحوا لنا من قام بتغييرها، ولماذا، وتبعا لأي معايير".

من جهته، لم يجب الاتحاد الاسباني على طلب وكالة فرانس برس إبداء رأيه حيال الموضوع.

وأعلن الاتحاد الاسباني العام الماضي بأن إسبانيا ستخصص 11 ملعبا للبطولة، بما فيها ملعبا كامب نو الذي يخضع للتجديد وسانتياغو برنابيو، فيما ستعتمد البرتغال على ثلاثة ملاعب والمغرب على ستة.

