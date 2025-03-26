زيزو يقود مصر للفوز على سيراليون وتعزيز صدارتها في تصفيات كأس العالم

سجل أحمد سيد (زيزو) هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليقود مصر للفوز 1-صفر على سيراليون بالجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 ويعزز صدارتها للمجموعة الأولى اليوم الثلاثاء.

وتلقى زيزو تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء من محمود حسن (تريزيجيه) ليطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك من مدى قريب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وعززت مصر، الساعية للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة متقدمة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو التي تغلبت على مضيفتها غينيا بيساو 2-1 أمس الاثنين.

وتأتي سيراليون في المركز الثالث بعدما تجمد رصيدها عند ثماني نقاط تليها إثيوبيا بست نقاط في المركز الرابع بعد فوزها 6-1 على جيبوتي أمس الاثنين.

وتتفوق إثيوبيا بفارق الأهداف عن غينيا بيساو خامس الترتيب فيما تتذيل جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة من ثماني مباريات.