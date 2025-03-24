سيناريو عجيب.. إيطاليا تتأخر بالثلاثة وتتعادل وتودع دوري الأمم الأوروبية

اعترف مويس كين مهاجم إيطاليا أن فريقه "تشتت انتباهه" بعد أن سجل جمال موسيالا هدفا غريبا وسهلا لألمانيا في المرمى الخالي للحارس جانلويجي دوناروما، في التعادل 3-3 ضمن إياب الدو ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

على الرغم من عودة إيطاليا من التأخر 0-3 إلى التعادل، تأهلت ألمانيا إلى نصف النهائي بعد فوزها 5-4 في مجموع المباراتين وسط سيناريو عجيب ومثير.

لعب يوزوا كيميش دورا رئيسيا في المباراة بعدما سجل الهدف الأول ثم صنع الثاني الغريب.

وترك دوناروما مرماه بعد إبعاده تيم رأسية كلايندينست إلى ركنية للحديث مع الحكم، الأمر الذي لاحظه كيميش الذي نفذ ركلة ركنية بسرعة حوّلها موسيالا إلى المرمى الخالي.

وقال كين "تشتتنا. يحدث أن نستقبل أهدافا بهذه الطريقة. سنعمل بشكل أفضل في المرة المقبلة".

بدوره، وصف يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا التفكير السريع بأنه "عالمي وذكي جدا"، قائلا "لم أر ذلك على الإطلاق".

لكن شخصا رأى ذلك، وهو جامع الكرات نويل أوربانياك البالغ 15 عاما الذي لاحظ أن دوناروما لم يكن منتبها وألقى الكرة بسرعة إلى كيميش.

قال كيميش "كان ذكيا جدا، وهو ليس أمرا سيئا في مباراة مثل هذه، لقد قام بعمل جيد".

ووعد رودي فولر مدير المنتخب الحالي ومدربه السابق "سيحصل على تذكرة مجانية للمباراة المقبلة على أرضنا".

قال أوربانياك "لم أكن جامع كرات من قبل، هذه هي المرة الأولى لي وشعوري رائع".

في المقابل، انتقد لوتشانو سباليتي مدرب إيطاليا افتقار فريقه للنضج في تلك اللقطة قائلا "رأينا أنهم ينفذون الركنيات بسرعة ويجب ألا نُدِر (لهم) ظهورنا".