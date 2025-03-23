إقصاء ثنائي فيراري لوكلير وهاميلتون من جائزة الصين

أقصي ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو وبطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون من جائزة الصين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت الأحد في شنغهاي، مع شطب نتيجتيهما بسبب مخالفات في سيارتيهما.

وقرر مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شطب نتيجتي لوكلير وهاميلتون اللذين حلا في المركزين الخامس والسادس تواليا في سباق أحرزه سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري أمام زميله البريطاني لاندو نوريس، بسبب وزن سيارة الأول الذي كان أقل من المطلوب، والتآكل المفرط في اللوح الخشبي أسفل سيارة الثاني.