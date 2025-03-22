وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي جورج فورمان

توفي الملاكم الأميركي جورج فورمان، أسطوة الوزن الثقيل، عن 76 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته الجمعة.

ودخل فورمان، بطل العالم السابق، تاريخ الملاكمة بعد خسارته أمام الأسطورة الأخرى محمد علي، في النزال الشهير "المواجهة في الأدغال" عام 1974 في كينشاسا، قبل أن يحقق عودة استعراضية بعدها بعشرة أعوام.

كتبت عائلته في بيان "بحزن كبير نعلن وفاة حبيبنا جورج إدوارد فورمان سينيور الذي رحل بهدوء في 21 مارس 2025 محاطا بأقربائه".

تابعت العائلة "كان إنسانيا، رياضيا أولمبيا، بطل عالم مزدوج، كان يحظى باحترام كبير. كان قوة للخير، رجلا منضبطا، صاحب قناعة، حاميا لإرثه وناضل بلا كلل للحفاظ على اسمه، لأجل عائلته".

بطوله الفارع (1.93 م)، كان فورمان مغمورا عندما أحرز لقبا أولمبيا بعمر التاسعة عشرة بعد تركه المدرسة في السادسة عشرة، اثر فوزه على السلوفاكي يوناس تشيبوليس في نهائي مكسيكو 1968 بعد جولتين فقط من البداية.

تحدث عن بداياته "لجأت إلى الملاكمة كي أظهر لأصدقائي اني لست خائفا. بعدها بـ25 مباراة وسنة واحدة، أصبحا بطلا أولمبيا".

عُرف "جورج الكبير" الذي نشأ في هيوستن، بقوته الخارقة، ثم أصبح بطلا للعالم للمرة الأولى في 1973.

تميز برشاقة حركته، وشق طريقه بصعوبة بين المحترفين، حيث لاقى جو فرايز في مباراة اللقب ودمره في جولتين فقط.

دين وتجارة

هُزم فورمان، المتحدر من حي للمحرومين السود في هيوستن، أمام محمد علي في 30 أكتوبر 1974 في كينشاسا أمام أكثر من مئة الف متفرج، أذهلهم تحمل وتكتيك ومكر خصمه.

انذاك، كان فورمان دون أي خسارة في 40 نزالا، لكن خطط علي أرهقته وخسر النزال في ثماني جولات "لم أصدق اني خسرت اللقب العالمي. كانت أكثر لحظة محرجة في حياتي. من الفخر إلى الشفقة. كانت مدمِّرة".

بقي النزال بين الأعظم في تاريخ الملاكمة، نظرا لمستواه وشراسته. كانت ولادة جديدة لمحمد علي الذي كان بعمر الثانية والثلاثين انذاك.

في حسابه على موقع إكس، كتب مايك تايسون، العملاق السابق في هذه الفئة "تعازينا لعائلة جورج فورمان. لن أنسى أبدا مساهمته في الملاكمة وما بعدها".

حيا مروج النزالات بوب أروم فورمان "أحد أعظم الملاكمين وأبرز الشخصيات الرياضية"، كان "صديقا كبيرا، لي ولعائلتي، نحن في غاية الأسى".

أما الرئيس دونالد ترامب، فكتب على منصته "تروث سوشال": "مقاتل عظيم.. كان مميزا، لكن فوق كل ذلك كان إنسانا عظيما".

بعد مغامرات عديدة مع أربع زوجات أنجب منهن عشرة أولاد، بينهم خمسة ذكور أطلق عليهم اسم جورج إدوارد، اعتزل فورمان اللعبة عن 28 عاما، لجأ إلى الدين قبل أن يعود إلى الحلبات بعدها بعشر سنوات.

بعد إخفاقين لإحراز لقب جديد، أصبح بطلا للعالم في 1994 عن 45 عاما أمام مايكل مورر، قبل الاعتزال نهائيا في 1997 عن 48 عاما، بعد مسيرة شهدت تحقيقه 76 فوزا، بينها 68 في الضربة القاضية، مقابل خمس خسارات.

شهدت مسيرته الثالثة دخوله في عالم الأعمال، مستفيدا من اسمه فربطه بعلامات تجارية، ولاسيما الشوايات التي ظهر بجانبها ضاحكا ووفرت له الأموال أكثر من كامل مسيرته الرياضية في الملاكمة.