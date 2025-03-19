ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي قبل مواجهة ألمانيا

تلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة بغياب هدافه ماتيو ريتيغي عن مواجهتي ألمانيا ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم بداعي إصابة في فخذه الأيمن كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأربعاء.

وأوضح الاتحاد في بيان أن مهاجم أتالانتا وهداف الدوري المحلي برصيد 22 هدفا، تعرض لإصابة غير محددة في فخذه الأيمن، مشيرا الى انه سيغادر معسكر المنتخب للخضوع لفحوصات إضافية من قبل ناديه.

وتستضيف إيطاليا ألمانيا على ملعب سان سيرو في ميلانو الخميس قبل ان تحل ضيفة عليها في دورتموند في 23 الحالي على ان يستضيف الفائز في مجموع المباراتين، نهائيات البطولة القارية في يونيو المقبل.

ومنذ اختياره اللعب مع إيطاليا عام 2023، سجل ريتيغي، المولود في الأرجنتين، ستة أهداف في 18 مباراة دولية.