بيسيرو يستبعد نجم الزمالك أمام الأهلي بقرار انضباطي

ذكرت تقارير صحافية مصرية، أن مدرب نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، قرر استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

قالت صحيفة اليوم السابع: "عاقب الجهاز الفني للزمالك مصطفى شلبي بتوقيع غرامة مالية على اللاعب، مع استبعاده من مواجهة الأهلي المقبلة، بعد اعتراضه على التبديل في مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس مصر".

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.