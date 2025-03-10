جمهور مانشستر يونايتد يرتدي قمصاناً سوداء

احتج عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد على ملاك النادي، قبل مواجهة الفريق أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، في ملعب "أولد ترافورد".

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أن عائلة غليزر الأمريكية كانت هدفاً للهتافات الغاضبة من الجماهير، وبدرجة أقل جاءت الهتافات ضد المالك المساهم جيم راتكليف، وذلك في مسيرة بدأت في حانة تبعد كيلومترين عن الملعب.

ونظمت رابطة جماهير مانشستر يونايتد المعروفة باسم "1958" الاحتجاجات الجماهيرية، والتي ارتدى فيها البعض قمصاناً سوداء في إشارة إلى "الموت البطيء: للنادي تحت قيادة ملاكه.

وتوجه الملياردير البريطاني راتكليف إلى مقصورة المسؤولين في "أولد ترافورد" لدى بدء الاحتجاجات، فيما تواجد إدوارد غليزر، المدير الإداري، كذلك وسط الحاضرين في المباراة أمام آرسنال.