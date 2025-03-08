كاديلاك تنضم إلى فورمولا 1

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات والاتحاد الدولي للسيارات في بيان مشترك الموافقة على انضمام كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز للمسابقة في 2026 ليصبح الفريق رقم 11.

وقال البيان إن القرار جاء بعد اكتمال التقييمات الرياضية والفنية والتجارية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي للمسابقة، ستيفانو دومينيكالي: «كما قلنا في نوفمبر، كان التزام (جنرال موتورز) بتقديم فريق كاديلاك للمسابقة علامة مهمة وإيجابية على تطور رياضتنا».

وأضاف: «أريد أن أشكر (جنرال موتورز) و(تي دابليو جي موتورسبورتس) على مشاركتهما البناءة على مدار أشهر، وأتطلع للترحيب بالفريق في المسابقة بدءاً من 2026، فيما سيكون عاماً مثيراً آخر لـ(فورمولا 1)».