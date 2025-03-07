تامر مصطفي مديرا فنياً للإسماعيلي المصري

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعيين تامر مصطفي مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لعماد سليمان الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته.

وذكر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة أن مجلس الإدارة أتم بشكل رسمي تعاقده مع تامر مصطفي لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «يضم الجهاز الفني للفريق كلا من أحمد صديق مدربا عاما وعبدالله الشحات كمدرب مساعد ومحمد يونس كمدرب لحراس مرمي وإسلام عادل كمدير للكرة».