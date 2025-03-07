فان دايك يسخر من الدوري الفرنسي بعد الفوز على سان جيرمان

أثارت الحادثة التي شهدتها كواليس مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء جدلاً واسعاً وغضباً داخل أروقة ملعب (بارك دي برنس).

وذكرت التقارير أن التدخل القوي لإبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، على جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا في الدقيقة 25 أثار استياء لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، حيث لم يتردد كامبوس في مناقشة الحكم الإيطالي دافيدي ماسي بخصوص عدم احتساب ركلة جزاء أو بطاقة حمراء.

وبينما كان النقاش يدور، تدخل قائد ليفربول الهولندي فيرغيل فان دايك ليهدئ من روع كامبوس بتصريح صادم: "هذا ليس الدوري الفرنسي يا صديقي"، بحسب ما نقلته صحيفة "إيفيينغ ستاندر" البريطانية.

وأبدت صحيفة أونز مونديال الفرنسية تسليط الضوء على تعليق فان دايك الذي أثار جدلاً واسعاً، مشيرة إلى أن رؤيته تعكس وجهة نظر كاريكاتورية عن البطولة الفرنسية في عيون الأندية الأوروبية الكبرى، وأن معايير التحكيم في دوري أبطال أوروبا لا تتيح مجالًا للقرارات المثيرة للجدل، مما يزيد من إحباط باريس سان جيرمان من التحكيم الأوروبي.