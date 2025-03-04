مدرب النصر السعودي يشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع الاستقلال

أعرب سيتفانو بيولي مدرب فريق النصر السعودي، عن خيبة أمله من الفرص التي أهدرها فريقه خلال تعادله سلبيا مع مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، على ستاد (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى طوال الـ90 دقيقة، ليتأجل حسم الصعود لدور الثمانية للقاء الإياب، الذي يقام يوم الاثنين المقبل على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيولي: «رغم أنني سعيد بأداء اللاعبين، إلا أنه كان بإمكاننا أن نسجل، ولكننا لم ننجح في ذلك، نحن نعرف أنه لا زال أمامنا مباراة الإياب، ولهذا سوف نستعد لتلك المباراة وسنرى ماذا سيحصل».

وتحدث المدرب الإيطالي عن غياب البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن المباراة، حيث قال «لعبنا ست مباريات في فترة قصيرة، ورونالدو يعاني من إصابة بسيطة، ولهذا لم نتمكن من جلبه معنا إلى إيران».

أضاف بيولي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «سنحت لنا فرص للتسجيل أكثر من الاستقلال، وأنا سعيد بأداء لاعبي فريقي، فقد لعبوا بشكل جيد، فريقنا لا يعتمد على لاعب واحد، وكل تركيزنا الآن سيكون على مباراة الإياب، حيث سنحاول تقديم مباراة أفضل».

وأوضح: «فريقنا حصل على 6 فرص مؤكدة للتسجيل، ولكننا لم نتمكن من استغلالها، الاستقلال أيضاً حصل على بعض الفرص، ولكن الآن يجب أن نعمل على إعداد أنفسنا من أجل مباراة الإياب».

وتابع: «صحيح أننا لم نحقق نتائج جيدة خلال المباريات الأخيرة، ولكننا سنواصل محاولة تحقيق نتائج أفضل».