رابطة الأندية المصرية تعاقب الأهلي والاتحاد بـ300 ألف جنيه وإيقاف 15 لاعباً

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم توقيع غرامة مالية قيمتها 200 الف جنيه على النادي الأهلي، ومنع جماهيره التي حضرت مباراة حرس الحدود من التواجد في مباراتين مقبلتين بالدوري المصري وذلك بسبب السباب الجماعي خلال مباراة حرس الحدود بالدوري المصري.

وأضافت الرابطة أيضا أنه تقرر أيضا لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بالإضافة لتكلفة الإصلاحات وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف ملعب برج العرب في الاسكندرية، الذي استضاف اللقاء.

وأوضحت أنه تقرر إيقاف 15 لاعبا لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول علي الإنذار الثالث في مباريات فرقهم بالجولة السادسة عشر للدوري المصري.

واللاعبون الذين تم إيقافهم هم: معتز الزدام ومحمد دسوقي لاعبا مودرن سبورت، وأحمد مجدي لاعب الجونة، وصامويل أمادي لاعب سموحة، وجودين اوكوارا وحميدو ماو ثنائي طلائع الجيش، ومحمد ابراهيم لاعب البنك الأهلي، واحمد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد إسماعيل وعلي لطفي وشادي حسين ثلاثي فريق زد، وأحمد صبيحة لاعب انبي، وأحمد هاني وحسين علي، لاعبا سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض ومحمد عثمان لاعبا بتروجيت.

وشددت أنه تقرر إيقاف محمد شحاته لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة الفريق الأبيض أمام زد، وكذلك ايقاف أيمن عبدالعزيز، المدرب العام لفريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وذكرت الرابطة أيضا أنه تقرر توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت نظر وذلك بسبب قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة على الحكم أو أياً من مسؤولي مباراة فريقهم مع بيراميدز.

وأضافت أنه تقرر أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الجمهور الحاضرين في مباراة الاتحاد وبيراميدز من حضور مباراة الفريق القادمة أمام سموحة في الجولة السابعة عشر من دوري المصري وذلك للسباب الجماعي لحكم نفس المباراة، مع منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيئ للدوري المصري.