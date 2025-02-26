دروغبا يدافع عن مورينيو بعد اتهامه بالعنصرية في تركيا

دافع اللاعب السابق العاجي ديدييه دروغبا عن مدربه السابق في تشيلسي الانجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي لفريق فنربخشة، المتهم من قبل نادي غلطة سراي التركي بالإدلاء «بتصريحات عنصرية» عقب التعادل السلبي بين الغريمين في إسطنبول الدوري التركي.

وقال المهاجم الدولي السابق دروغبا: «مورينيو ليس عنصريا والتاريخ (في الماضي والحاضر) موجود ليشهد على ذلك.. كيف يمكن أن يكون والدي عنصريا؟».

وأفاد غلطة سراي متصدر الدوري بأنه سيبدأ إجراءات جزائية ضد مورينيو (62 عاماً)، قائلاً: «منذ بداية مهامه الإدارية في تركيا، أصدر مدرب فنربهتشه جوزيه مورينيو باستمرار تصريحات مهينة موجهة إلى الشعب التركي».

ورد فنربهتشه الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف غلطة سراي «تصريح المدرب أُخرِج تماماً من سياقه وتم تحريفه عمداً».