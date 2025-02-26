قميص مرموش الأكثر مبيعاً في متجر مانشستر سيتي.. 3 دول تتصدر المشتريين

بات قميص الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي الأكثر مبيعاً في إستاد الاتحاد، وذلك بعد فترة وجيزة من انتقاله إلى "السيتزن" قادماً من إينتراخت فرانكفورت.

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن قميص عمر مرموش رقم 7 في مانشستر سيتي بات من ضمن القمصان الأكثر مبيعاً في ملعب الاتحاد.

وقالت: "نافست مبيعات قميص مرموش في متجر السيتي الرسمي، قمصان النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي فيل فودين والإسباني رودري".

وأضافت: "جاءت معظم عمليات الشراء لقميص الوافد الجديد على البريميير ليغ من أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا".

وذكرت صحيفة التايمز أن عدد زوار موقع النادي وتطبيقه تضاعف 8 أضعاف منذ انتقال مرموش لمانشتر سيتي قادماً من إينتراخت فرانكفورت لألماني.