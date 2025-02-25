نجم مانشستر سيتي: لم ألعب سابقاً ضد نجوم بإمكانات محمد صلاح

أكد الإسباني نيكو غونزاليس أنه ليس رودري الجديد، مبدياً قناعته بقدرته على النجاح في مانشستر سيتي الإنجليزي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أن لاعب الوسط الإسباني انضم إلى مانشستر سيتي لملء الفراغ الذي تركه مواطنه المصاب، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من بورتو البرتغالي في يناير الماضي.

وجاءت بداية نيكو غونزاليس مخيبة للآمال، ووصل إلى الفريق في ظل افتقاده إلى رودري الفائزة بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بسبب تعرضه للإصابة.

وقال غونزاليس: "وصلت مؤخراً ولم أعتد على اللعب ضد نجوم بإمكانات محمد صلاح".

وأضاف: "من الصعب خوض مباريات أمام لاعبين مثله، لكننا أيضا لدينا لاعبين جيدين، وأعتقد أننا لدينا الفريق الأفضل، لذلك أنا متأكد من تحقيقنا للفوز في المباريات المقبلة".

واختتم: "لا أرى نفسي كبديل لرودري أرى نفسي لاعباً آخر".