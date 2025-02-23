نابولي يهدي انتر صدارة الدوري الإيطالي بخسارة مفاجئة امام كومو

أهدر نابولي فرصة العودة الى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد سقوطه المفاجئ امام مضيفه كومو 1-2 الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وأتاحت خسارة فريق المدرب أنتونيو كونتي، الفرصة أمام إنتر ميلان للاحتفاظ بالصدارة برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن النادي الجنوبي عقب فوز الـ«نيراتسوري» على جنوى بهدف وحيد سجله الارجنتيني لاوتارو مارتينيس السبت.

وبعد أن تقدم كومو بفضل هدف عن طريق الخطأ من الكوسوفي أمير رحماني (7)، رد نابولي بفرض التعادل بعد عشر دقائق عبر جاكومو راسبادوري (17). لكن اصحاب الارض تمكنوا من انتزاع هدف قاتل وحاسم عبر الاسباني الشاب أساني دياو (77).

وعزز كومو الصاعد هذا الموسم الى «سيري آ» رصيده الى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيكون نابولي وإنتر امام موقعة مصيرية ومنتظرة السبت المقبل على أرض الاول.