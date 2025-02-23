عمرو أديب يحتفل بتعادل الزمالك: "ليلة نكد" على جمهور الأهلي (فيديو)
احتفل الإعلامي المصري عمرو أديب بتعادل الزمالك مع الأهلي 1-1 في الدوري المصري.
وتحدث أديب عبر برنامجه في قناة "إم بي سي مصر" عن مباراة القمة مؤكداً أن جمهور الأهلي عاش "ليلة نكد" بعد فشل الفريق في الفوز على الزمالك.
الزمالك نكد على جمهور الأهلي— MBC مصر (@mbcmasr) February 23, 2025
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/RTnAOFF7aE#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/Pd6MvkOH9R
وقال: "التوقعات كانت فوز الأهلي بنتيجة كبيرة، ولكن الزمالك حقق التعادل، وجعل الجمهور الأهلاوي حزيناً".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي كان يعاني منه الأهلاوية من مرارة التعادل، استمتع الإعلامي المصري بتناول "الفطائر بالجبن".
عمرو أديب: جمهور الأهلي لبس أسود.. وانا باكل فطير وجبنة !— MBC مصر (@mbcmasr) February 22, 2025
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/RTnAOFF7aE#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/JGbkzkNLBn
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news