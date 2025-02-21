الكشف عن أعلى 7 رياضيين دخلاً في العالم من أميركا اللاتينية

كشفت تقارير إعلامية برازيلية عن قائمة بأعلى 100 رياضي أجراً على مستوى العالم، حيث تضم سبعة رياضيين من أميركا اللاتينية.

وذكرت صحيفة "لانسي" البرازيلية أنه تتميز نخبة الرياضيين من أميركا اللاتينية بمهاراتهم الاستثنائية وأدائهم الرائع، بالإضافة إلى المكافآت المالية الكبيرة التي يجنوها من مجالاتهم الرياضية.

وضمت القائمة:

ليونيل ميسي: 135 مليون دولار (كرة القدم)

نيمار جونيور: 133 مليون دولار (كرة القدم)

كانيلو ألفاريز: 73 مليون دولار (ملاكمة)

فينيسيوس جونيور: 55 مليون دولار (كرة القدم)

خواكين نييمان: 45.9 مليون دولار (غولف)

كارل أنثوني تاونز: 45.1 مليون دولار (كرة السلة)

خوسيه التو في: 43.6 مليون دولار (بيسبول)

والجدير بالذكر أن المهاجم الكولومبي جون جادر دوران كان لديه القدرة على دخول هذه القائمة المرموقة استناداً إلى راتبه في النصر السعودي (21.1) مليون دولار، لكن تم التقييم بناءً على أرقام 2024، وهو العام الذي كان لا يزال فيه مع أستون فيلا في إنجلترا.