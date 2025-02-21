غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عزيمته على البقاء والاستمرار مع النادي في تصريحات له بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3 في إياب الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدلى المدرب الكاتالوني بتصريحات خلال مقابلة مع شبكة موفيستار، حيث أكد بعد سؤاله عن استمراره مع الفريق الإنجليزي: "نعم، نعم، نعم... أريد الاستمرار في السيتي بالتأكيد".

وأوضح أنه لديه خطط واضحة للموسم المقبل، بعد مرحلة إعادة بناء الفريق التي بدأت في يناير ومن المقرر أن تستمر خلال الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزاً مثيراً كذلك أمام "السيتيزنس" في ذهاب ملحق دور الـ16، بـ"ريمونتادا تاريخية" بنتيجة 3-2.

وسيواجه الفريق "الملكي" في الدور المقبل إما أتلتيكو مدريد جاره وغريمه التقليدي أو باير ليفركوزن الألماني.