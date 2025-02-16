بعد حصوله على 101 مليون يورو من الهلال.. نيمار يحصل على راتب زهيد في سانتوس

سلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على راتب نيمار جونيور مع فريقه الجديد سانتوس البرازيلي، بعد رحيله عن الهلال السعودي.

قالت الصحيفة إن راتب نيمار تراجع بشكل كبير في درجات سلّم الرواتب العالمي بكرة القدم، بعدما كان يحصل على 101 مليون يورو سنوياً في السعودية.

وأضافت: "بعدما نال أحد أفضل العقود في تاريخ كرة القدم مع الهلال وقبله باريس سان جيرمان، بات البرازيلي يتلقى راتباً أكثر تواضعاً في سانتوس، بما يتماشى مع واقع بلاده".

وكشفت سبورت أن نيمار الأب اتفق مع رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا على أن ينال ابنه 20 مليون ريال برازيلي خالية من الضرائب، ما يعادل نحو 2.5 مليون يورو، أي نحو 500 ألف يورو شهرياً.

وتابعت أن على الأشهر الخمسة التي سيقضيها نيمار في سانتوس، من فبراير إلى يونيو، "ستكون بمثابة نقطة انطلاق له لاستعادة إحساسه بكرة القدم، بعد كابوس إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليسرى في أكتوبر 2023، وإحياء مسيرته مع وضع مرحلته الأخيرة بكرة القدم الاحترافية في الاعتبار.