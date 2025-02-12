مدرب يتعاقد مع ناديين في الوقت نفسه

أعلن ناديان برازيليان التعاقد مع نفس المدير الفني لتدريب فريقهما، حيث تعاقد كلاهما مع مارسيلينو بارايبا.

وكان فريق ناسيونال دي باتوس، الذي ينافس في بطولة بارايبا الإقليمية، الأول في الإعلان عن تعاقده مع مارسيلينو يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن لاعب مارسيليا وولفسبورغ وهيرتا برلين سابقاً سيتولى تدريب الفريق "حتى آخر الموسم".

وبعدها بيوم، أعلن نادي أمريكانو المتواضع، الذي سينافس هذا العام في دوري الدرجة الثانية لبطولة ريو دي جانيرو المحلية، توصله هو الآخر لاتفاق مع مارسيلينو.

وتسبب هذا التعاقد المزدوج بضجة في عالم كرة القدم البرازيلية، لا سيما أن مارسيلينو كان لاعباً معروفاً، ودافع عن قميص منتخب البرازيل وأندية محلية من النخبة مثل فلامنغو وساو باولو وغريميو.