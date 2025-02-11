كأس العالم للأندية في الأهلي الثلاثاء

يستعد النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، ويصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة الثلاثاء، في إطار الجولة العالمية للترويج للبطولة المرتقبة، والذي يشارك فيه الأهلي والذي سيقام في الولايات المتحدة.

سيكون الأهلي ممثل مصر الوحيد في البطولة، محطة أساسية ضمن الجولة الترويجية، وستُعقد فعاليات احتفالية على ضفاف نهر النيل يومي 13 و14 فبراير بحضور مسؤولي النادي والجماهير ومحبي كرة القدم في مصر.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على مكانة الأهلي كأحد الأندية المشاركة في أول نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، والتي ستُقام بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ البطولة، ما يجعلها حدثاً استثنائيًاً في أجندة كرة القدم العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى الفعاليات باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ويسعى "فيفا" للترويج للبطولة وإشراك المشجعين في الأجواء الاحتفالية قبل انطلاق المنافسات رسمياً في عام 2025.