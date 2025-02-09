إصابة صفقة مانشستر سيتي الجديدة بعد 22 دقيقة

تعرض لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نيكو غونزاليس، للإصابة وتم استبداله بعد 22 دقيقة من مشاركته الأولى مع النادي، السبت.

يبدو أن لاعب خط الوسط الذي انضم من فريق بورتو مقابل 61.8 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته التقارير في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، تعرض لإصابة في الضلع بعدما سقط بشكل غريب في كرة مشتركة مع لاعب ليتون أورينت، سوني بيركينز.

وبعد تلقيه العلاج، أمسك غونزاليس بجانبه أثناء مغادرته الملعب مبكراً، في مباراة الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون إصابة غونزاليس مصدر قلق للمدرب بيب غوارديولا قبل مباراة الدور الفاصل المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل أمام ريال مدريد.