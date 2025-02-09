حكيمي يدخل التاريخ.. أغلى ظهير أيمن في العالم

سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الضوء عن تمديد الدولي المغربي أشرف حكيمي لتعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية، عن الراتب الذي سيتقاضاه أشرف حكيمي، بعد تجديد عقده مع PSG.

وكان عقد نجم "اسود الأطلس" سينتهي عام 2026، علماً أنه انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2020 من إنتر ميلان، بعد لعب لريال مدريد وبروسيا دورتموند من قبل.

وأعلن النادي الفرنسي أمس الجمعة تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي و6 لاعبين، بينهم أشرف حكيمي حتى 2029.

وقالت إن الظهير الأيمن المغربي كان يتقاضى نحو 10 ملايين يورو في الموسم بعد احتساب الضرائب، مشيرة إلى أن راتبه ارتفع الآن إلى 14 مليوناً، ممّا يجعله "الظهير الأيمن الأعلى أجراً في العالم".

ولفتت إلى أن حكيمي (26 عاماً) بات أحد قادة باريس سان جيرمان، ولاعباً أساسياً بالنسبة إلى لويس إنريكي. واعتبرت أن اللاعب يشكّل "مرجعاً في العالم العربي بأكمله.