على خطى صلاح ومرموش.. لاعب مصري جديد في طريقه للدوري الإنجليزي

اقترب أحد مواهب كرة القدم المصرية من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وسط حالة من التألق للاعبين المصريين في "البريميرليغ".

وقال نادي إنبي الناشط في الدوري المصري، في بيان رسمي: "إن النادي وافق على قضاء لاعبه عمر العزب من مواليد 2007، لفترة معايشة مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي".

وأكد البيان أن العزب (18 عاماً) لفت أنظار مسؤولي نوتنغهام فورست، بعد تألقه في مباريات منتخب مصر للناشئين، وإجادته اللعب في مركز الجناح الأيمن.

ويشهد الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، تألق لاعبي الكرة المصرية، سواء مع نجم ليفربول الحالي محمد صلاح الذي نجح في تحطيم الكثير من الأرقام القياسية سواء على صعيد الدوري أو في ناديه، أو مع سامي مرسي الذي يحمل شارة الكابتن في قيادة فريق إبيسوتيش تاون، وانتهاءً بانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادماً من آنتراخت فرانكفورت الألماني.