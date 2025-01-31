دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في الملحق المؤهل الى ثمن النهائي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واضطر الفريقان لخوض الملحق عوضا عن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي نتيجة فشلهما في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، فجاء ريال في المركز الحادي عشر وسيتي في المركز الثاني والعشرين من أصل 36، ما أسفر عن وقوعهما في مواجهة بعضهما للموسم الرابع تواليا.

وفاز الفريقان باللقب القاري في العامين الماضين، فأحرز سيتي باكورة القابه بفوزه على إنتر الإيطالي 1-0 عام 2023، قبل ان يحقق ريال لقبه الخامس عشر معززا رقمه القياسي بالفوز على بوروسيا دورتموند الالماني العام الماضي.

وهي المرة الرابعة تواليا التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية الأهم كان آخرها في ربع نهائي العام الماضي عندما تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح في طريقه الى التتويج باللقب.

في المقابل، سيكون باريس سان جرمان الفرنسي، اللاهث وراء اللقب الأول له في المسابقة، مرشحا فوق العادة لتخطي مواطنه بريست الذي شاءت الصدف أن يلتقيه السبت في الدوري الفرنسي في بروفة أولية.

واستهل سان جرمان الموسم الحالي في دوري الأبطال بطريقة مخيبة قبل ان يحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، بينها على مانشستر سيتي 4-2 بعدما كان متخلفا 0-2.

ويستطيع فريق العاصمة الفرنسية الاعتماد في هذا الدور على جناحه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي انتقل الى صفوفه خلال الشهر الحالي قادما من نابولي الإيطالي في صفقة ضخمة.

ويواجه بايرن ميونيخ الألماني الذي تقام المباراة النهائية على ملعبه "أليانتس أرينا" في 31 مايو المقبل، سلتيك الاسكتلندي، في حين تبدو مواجهات سبورتينغ البرتغالي مع بوروسيا دورتموند الألماني وصيف النسخة الأخيرة وفينورد الهولندي مع ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي مع بنفيكا البرتغالي متكافئة نسبيا.

وهنا القرعة

سبورتينغ (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (المانيا)

كلوب بروج (بلجيكا) - اتالانتا (ايطاليا)

مانشستر سيتي (انجلترا) - ريال مدريد (اسبانيا)

سلتيك (اسكتلندا) - بايرن ميونيخ (المانيا)

يوفنتوس (ايطاليا)- ايندهوفن (هولندا)

فينورد (هولندا) - ميلان (ايطاليا)

بريست (فرنسا) - باريس سان جرمان (فرنسا)

موناكو (فرنسا)- بنفيكا (البرتغال)