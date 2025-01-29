عرض جنوني جديد لضم فينيسيوس للدوري السعودي.. مليار و300 مليون يورو

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن كواليس جديدة في العرض السعودي للتعاقد مع نجم ريال مدريد جونيور فينيسيوس.

قالت الصحيفة إن صندوق الاستثمار السعودي عاد بقوة للتفكير في الجناح البرازيلي، وهذه المرة بعرض المليار و300 مليون يورو.

وتابعت: "عرض مذهل لكل من ريال مدريد وفينيسيوس، سيجعل الأخير أغلى انتقال في تاريخ الساحرة المستديرة كرة القدم".

وكشفت أن الدوري السعودي يعرض 300 مليون يورو على النادي الأبيض ومليار يورو على "ساحر السيليساو" موزعة على خمسة مواسم.

وأضافت: "هذه المبالغ من شأنها أن تجعل أي شخص مترنحاً، ويعيد التفكير في المستقبل".