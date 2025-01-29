سيناريو مؤلم ينهي آمال مصر في مونديال اليد.. 3 أجزاء من الثانية قاتلة (فيديو)

ودع منتخب مصر لرجال كرة اليد منافسات بطولة العالم في سيناريو قاتل أمام فرنسا، التي بلغت نصف نهائي مونديال اليد، المقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، متجاوزة مصر بنتيجة (34-33)، بعد إثارة شهدتها اللحظات الأخيرة من المباراة.

وخسر منتخب مصر أمام الديوك الفرنسية بنتيجة 34-33 بسبب هدف قاتل عن طريق لوكا كاراباتيتش في آخر 3 جزء من الثانية.

وتفوق المنتخب الفرنسي في الشوط الأول بنتيجة (18-14)، لكن الشوط الثاني شهد انتفاضة مصرية، بقيادة الحارس كريم هنداوي، حيث عاد الفراعنة وأدركوا التعادل أكثر من مرة.

واستطاع المنتخب المصري التعادل (33-33)، قبل 3 ثوان فقط من النهاية، لكن المنتخب الفرنسي أحرز هدف الفوز من متابعة سريعة.

وتمت مراجعة الهدف عبر الفيديو، الذي أكد عبور الكرة خط مرمى مصر، قبل صافرة النهاية ب3 أجزاء فقط من الثانية.