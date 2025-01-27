الأهلي يحطم معنويات الزمالك.. بن شرقي يكرر سيناريو إمام عاشور وكهربا

اقترب الأهلي المصري من إبرام صفقة مدوية بتعاقده مع النجم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر.

أكدت وسائل إعلام مصرية أن "الأحمر" توصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت إلى أن بن شرقي طلب فسخ عقده مع الريان القطري لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الأهلي.

ويعد انضمام اللاعب المغربي ضربة قوية لمعنويات الزمالك وجمهوره، خاصة أن بن شرقي يعد من أفضل المحترفين في تاريخ "الأبيض"، إلى جانب أنه يحظى بمكانة خاصة لدى عشاق النادي، ولكنه في طريقه لتكرار سيناريو مؤلم حدث أكثر من مرة في المواسم الماضية، بانضمام أحد أبرز نجوم الفريق إلى المنافس التقليدي.

ويكرر أشرف بن شرقي سيناريو انتقال النجمين محمود كهربا وإمام عاشور إلى "القلعة الحمراء"، بينما المفارقة أن قائمة الفريق تضم أيضاً ياسر إبراهيم الذي لعب في صفوف الزمالك، وأخيراً انضم من بتروجيت اللاعب أحمد رضا الذي لعب في فريق الناشئين بالقلعة البيضاء.