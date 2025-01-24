رسمياً.. كهربا يرحل عن الأهلي إلى الاتحاد الليبي

انضم محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى نادي الاتحاد الليبي بعد رحيله عن النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كان الفولت هو الوحدة التي تقيس الجهد الكهربائي، لكن مع قدوم كهربا، أصبح وحدة قياس للإبداع وصعق الشباك.. الفولت عالي في باب بن غشير".

وخاض كهربا 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، حيث سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر.