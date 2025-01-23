مانشستر سيتي يعلن ضم المصري عمر مرموش رسمياً

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع اللاعب المصري عمر مرموش، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني،

حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 7 مع فريقه الجديد.

وقال الموقع الرسمي للنادي، إن عقد اللاعب " 25 عاما"، يمتد لـ4 سنوات ونصف، وذلك حتى صيف 2029.

ولعب مرموش مع فريقه السابق آينتراخت 26 مباراة، خلال الموسم الحالي في جميع البطولات سجل خلالها 20 هدفا، وصنع 14 هدفا.

وخاض مرموش 35 مباراة دولية حتى الآن، ولعب لأول مرة في مصر بعمر 17 عاما مع فريق وادي دجلة عام 2016، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا للمشاركة مع عدة أندية كانت آخرها آينتراخت فرانكفورت.