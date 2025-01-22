الأهلي يتعثر في الدوري المصري للمرة الرابعة

تعثر الأهلي حامل اللقب للمرة الرابعة بتعادله مع مضيفه فاركو 1-1، اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم المغربي زهير المترجي (23) لفاركو وعادل إمام عاشور (45+10 من ركلة جزاء) للأهلي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً بتعادله الرابع من تسع مباريات لم يخسر فيها بعد، فيما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

تقدم فاركو في الدقيقة 23 حين مرر التونسي عزمي غومة كرة من الجهة اليسرى للمترجي الذي سدد كرة قوية من خارج منطفة الجزاء لم يتمكن الشناوي من التعامل معها لتسكن شباكه وتعلن تقدم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أدرك إمام عاشور التعادل للأهلي من ضربة جزاء بطريقة ساقطة (بانينكا) في منتصف المرمى.