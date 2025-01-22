مرموش يطيح بنجم إنجلترا من مانشستر سيتي

أكدت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي يقترب من الإطاحة بأحد نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة، بسبب تعاقد إدارة النادي مع النجم المصري عمر مرموش، قادماً من صفوف فريق إينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ذكر موقع ترانسفير ماركت، أن إدارة مانشستر سيتي ستقوم بعرض اللاعب الإنجليزي جاك غريليش للبيع خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أو في نافذة الصيف القادم، لإفساح المجال أمام "الفرعون المصري" في اللعب.

وأوضحت بأن القرار جاء عقب اقتراب السيتي من الإعلان الرسمي عن صفقة الدولي المصري عمر مرموش من فرانكفورت الألماني.

ويشغل غريليش مركز الجناح الأيسر مثل المصري عمر مرموش بالإضافة إلى تواجد البلجيكي جيريمي دوكو، مما يصعب مهمة اللاعب الإنجليزي داخل فريق مانشستر سيتي.