حطّم مضربه وكاميرا التصوير فدفع الثمن.. 76 ألف يورو (فيديو)

غُرّم الروسي المصنّف خامسا عالميا دانييل مدفيديف اليوم السبت مبلغ 76 ألف دولار بسبب سلوكه في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حيث حطّم كاميرا التصوير المثبتة على الشبكة، رمى مضربه وتغيّب عن المؤتمر الصحافي بعد المباراة.

وتعرّض الروسي لغرامة قدرها 10 آلاف دولار بسبب انهياره خلال المباراة التي فاز بها على التايلاندي المغمور كاسيديت سامريج في الدور الأول عندما حطم مضربه والكاميرا.

وواجه عقوبة أكبر بلغت 66 ألف دولار بسبب تصرفاته في الدور التالي عندما خسر أمام الأميركي الشاب ليرنر تيان البالغ 19 عاما والمتأهل عبر الأدوار التمهيدية.

🔔📷#لقطة_اليوم | سنعود للمشهد الغريب الذي شهدته ملاعب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال منافسات الثلاثاء ، حيث صب دانييل ميدفيديف جام غضبه على الكاميرا المثبتة في الشبكة ولم يتمالك أعصابه بعدما اصطدت الكرة بالشبكة ليخسر نقطة حاسمة تسببت لاحقا في خسارته المجموعة الثالثة pic.twitter.com/V1sP91sW8E — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 14, 2025

وخلال تلك المباراة، ألقى مدفيديف مضربه باتجاه الخط الجانبي للملعب وصولا إلى لوحة إعلانية بالقرب من المقعد المخصص له، كما تشاجر مع الحكم الرئيس بعد استدعائه بسبب أخطاء قدمه المتكررة، قبل أن يتغيّب عن المؤتمر الصحافي الإلزامي عقب المباراة.

وبلغ بطل فلاشينغ ميدوز عام 2021 والبالغ من العمر 28 عاما، نهائي البطولة في ثلاث من آخر أربع نسخ في ملبورن، بما في ذلك العام الماضي عندما انهار أمام الإيطالي المصنف أول عالميا يانيك سينر بعدما كان متقدما بمجموعتين نظيفتين.