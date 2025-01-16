إمام عاشور يواصل التوهج.. أعاد الأهلي إلى صدارة الدوري

سجل إمام عاشور هدفين في الشوط الثاني ليقود الأهلي للفوز 2 - صفر على ضيفه الجونة، معززاً صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

افتتح عاشور التسجيل في الدقيقة 63 بعد أن فشل دفاع الفريق الزائر في إبعاد الكرة بعد ضغط ناجح من لاعبي الأهلي، ليستحوذ أحمد نبيل (كوكا) عليها ويمررها لمحمد مجدي (أفشة) الذي هيأها مباشرة لزميله عاشور، ليطلق بدوره تسديدة متقنة في الشباك.

وواصل صانع اللعب تألقه، وأضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعدما أرسل كريم الدبيس تمريرة عرضية استقبلها عاشور وحولها مباشرة في الشباك.

وبذلك، سجل عاشور خمسة أهداف في آخر مباراتين مع الأهلي، بعدما أحرز ثلاثية في الفوز 3 - 1 على مضيفه أسيك أبيدجان من ساحل العاج في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الحارس مصطفى شوبير منذ البداية ليجلس القائد محمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة متقدماً على بيراميدز بنقطة واحدة، بينما تجمد رصيد الجونة عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.